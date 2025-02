Iran-Azerbaïdjan: les frontières politiques ne créeront pas de limites dans nos liens profonds (Président Pezeshkian)

Masoud Pezeshkian, lors de sa rencontre avec M. Ali Asadov, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, en visite à Téhéran pour participer à la troisième conférence économique de la mer Caspienne, a décrit ce mardi 18 février, les relations entre les deux pays comme « fraternelles et basées sur des liens religieux et familiaux ».

« Nous croyons que les frontières politiques ne peuvent pas restreindre les relations profondes entre nos deux nations, et nous sommes désireux d'approfondir nos liens avec la République d'Azerbaïdjan dans tous les domaines », a insisté le président de la RII.

Masoud Pezeshkian a également souligné que la conférence économique de la mer Caspienne représente une occasion idéale pour renforcer et développer les relations et la coopération économiques, scientifiques et culturelles mutuelles. Il a ajouté : « Les pays riverains de la mer Caspienne peuvent également, grâce à cette conférence, parvenir à des ententes, à une solidarité et à une gestion commune des questions partagées, et nous devons tirer pleinement parti de cette opportunité. »

M. Ali Asadov, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, a, de son côté, transmis les salutations chaleureuses du président Aliyev à Dr. Pezeshkian et a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité et l'organisation réussie de cette conférence. Il a évoqué le très bon niveau des relations entre les deux pays, affirmant : « Le gouvernement azerbaïdjanais est déterminé à développer des relations globales avec la République islamique d'Iran et nous sommes prêts à soutenir et à mettre en œuvre les accords conclus entre nos deux pays. »

Le Premier ministre a également mentionné que les échanges diplomatiques récents entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, en particulier au cours des derniers mois, témoignent du niveau élevé des relations et de la volonté sincère des dirigeants des deux pays de renforcer leur coopération. Il a de nouveau transmis l'invitation du président azerbaïdjanais à Dr. Pezeshkian pour une visite en République d’Azerbaïdjan, ajoutant : Un accueil très joyeux et agréable est certainement réservé par le gouvernement et le peuple azerbaïdjanais à votre visite chez nous. »

Ali Asadov a également souligné qu’après sa visite à l’exposition des réalisations et capacités de la République islamique d'Iran, « nous avons pris pleinement conscience des compétences et des progrès réalisés par l'Iran, en particulier dans le domaine médical et de la santé, et nous sommes intéressés par l'échange d'expériences dans ce domaine. »