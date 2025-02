L’Iran salue la reprise des relations avec le Soudan (Président Pezeshkian)

Le président de la RII, Massoud Pezeshkian, lors de sa rencontre avec Ali Youssef Al-Sharif, le ministre soudanais des Affaires étrangères, a exprimé sa satisfaction quant à la reprise des relations entre l'Iran et le Soudan, et a souligné l'importance de l'élargissement des liens entre les deux pays. Il a ajouté : « Il n'y a aucune raison pour que les pays islamiques soient en tension ou rompent leurs relations, c'est pourquoi nous accueillons favorablement la reprise des relations entre l'Iran et le Soudan. »

Toujours lors de la rencontre, Ali Youssef Al-Sharif, le ministre des Affaires étrangères du Soudan, a également exprimé sa satisfaction quant à la reprise des relations entre l'Iran et le Soudan, et a dit : « Je tiens à vous transmettre les salutations chaleureuses d'Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil souverain du Soudan, et je vous invite à visiter notre pays après le retour de la stabilité et de la paix à Khartoum. »

Le ministre soudanais des Affaires étrangères a souligné la détermination de son pays à élargir ses relations avec la République islamique d'Iran et a déclaré : « Le gouvernement soudanais est disposé à élargir ses relations avec le gouvernement iranien dans tous les domaines, et en conséquence, une commission mixte pour la coopération économique entre les deux pays sera bientôt convoquée. »

Au cours de cette réunion, le ministre soudanais des Affaires étrangères a également présenté un message du président du Conseil de gouvernement soudanais au président Pezeshkian.