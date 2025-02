Qalibaf : l'Iran prend la tête de l'Assemblée de l'Union des Parlements asiatiques en 2027 et 2028

Mohammad Baqer Qalibaf, qui s'était rendu à Bakou, capitale de la République d'Azerbaïdjan, pour participer à la 15e session de l'Assemblée générale de l'Union des Parlements asiatiques (APA), a fait cette déclaration après son retour à Téhéran. Il a souligné les résultats de ce voyage dans une interview télévisée. « Ce voyage en Azerbaïdjan, pour participer à la 15e session de l'APA, était une occasion de renforcer les liens régionaux et internationaux », a-t-il expliqué.

Le président du Parlement iranien a ajouté que la coopération régionale et internationale était une grande opportunité qu’il convenait d’exploiter dans divers domaines. Ce voyage a permis d’ouvrir des portes importantes en matière de collaboration. Il a aussi évoqué les tragédies récentes de la Palestine et du Liban, soulignant que ces événements avaient largement influencé les discussions au sein de l'APA. Selon lui, toutes les prises de position lors des discours et des réunions ont été marquées par la condamnation du régime israélien et la défense de la cause palestinienne.

Qalibaf a précisé que durant ce voyage, il avait abordé des questions concernant la coopération interparlementaire avec les présidents des Parlements d’Oman et du Pakistan, ainsi qu'avec le vice-président du Parlement des Émirats. Il a également eu l’opportunité de rencontrer des responsables azerbaïdjanais, dont le président et la présidente du Parlement, Sahiba Gafarova pour discuter de questions bilatérales, en mettant l’accent sur le développement des relations.

Le président du Parlement a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges économiques entre la République islamique d'Iran et la République d'Azerbaïdjan. Lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, il a souligné l’importance d’atteindre un volume d’échanges commerciaux de 5 milliards de dollars, ce qui nécessiterait une coopération renforcée dans les domaines des tarifs préférentiels et du transit.

Qalibaf a précisé que la question des marchés frontaliers, de la circulation des commerçants et des transports avait également été abordée lors de cette rencontre, et que des coordinations efficaces avaient été mises en place pour ces enjeux. Il espère qu'un changement significatif interviendra bientôt dans les relations économiques entre l'Iran et son voisin azerbaïdjanais.

Il a ajouté que les deux parties avaient souligné que les puissances extérieures n’avaient pas leur place dans les affaires de la région. Selon lui, un Iran et un Azerbaïdjan forts seraient les garants de la stabilité, et que les relations entre les trois pays, Iran, Azerbaïdjan et Russie, devraient se développer dans le cadre d’un modèle tripartite, avec des discussions sur le transport, le transit du gaz et la coordination accrue autour des projets communs.

Qalibaf a signalé que, lors de cette session de l'APA, il avait été convenu que le comité politique de l’Assemblée se réunirait l’année prochaine à Téhéran. Il a également souligné que l'Iran assumerait la présidence de l'Assemblée de l'Union des Parlements asiatiques en 2027 et 2028, et que les prochaines sessions se tiendraient à Téhéran.