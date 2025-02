Pezeshkian : L'Iran, un terreau propice pour l'émergence des capacités des pays de l'Eurasie dans les échanges commerciaux

Le président iranien Massoud Pezeshkian, cet après-midi, vendredi 21 février, a participé à la troisième exposition internationale du commerce avec l'Eurasie. En s'adressant aux responsables de l'événement, il a insisté sur la volonté du 14è gouvernement de la République islamique d’Iran (RII) de créer les conditions nécessaires pour faciliter les échanges commerciaux et les relations.

« La situation géographique de l'Iran représente le meilleur chemin pour les corridors reliant l'Eurasie au Golfe Persique et aux mers libres. La République islamique d'Iran est en train de compléter ces routes de communication pour que cette capacité et cette possibilité soient de plus en plus accessibles aux pays de l'Eurasie. En ce qui concerne les douanes, nous nous efforçons de simplifier les réglementations pour les échanges commerciaux avec les pays de l'Eurasie, et bien sûr, les pays de l'Eurasie doivent également prendre des mesures similaires », a-t-il insisté.

Le président a ajouté : « Nous pouvons, ensemble et par des investissements communs dans différents secteurs économiques, non seulement augmenter la prospérité économique, mais aussi contribuer à la stabilité et à la solidité des relations entre nous. »

Le Dr Pezeshkian a souligné que « dans le monde d'aujourd'hui, l’unilatéralisme n'est plus acceptable » avant d’ajouter : « Aucun pays ne doit et ne peut imposer ses opinions de manière unilatérale aux autres dans le monde d'aujourd'hui ; l'Eurasie est une réponse à l’unilatéralisme dans le monde et un mouvement vers le multilatéralisme. »

Le président de la RII, Massoud Pezeshkian, a qualifié les échanges commerciaux entre les pays de l'Eurasie de commerce à résultat « gagnant-gagnant » et, en évoquant la troisième exposition internationale du commerce avec l'Eurasie à Téhéran, a précisé : « Ces expositions peuvent aboutir à des résultats positifs dans les échanges scientifiques, technologiques, industriels et commerciaux et entraîner une plus grande prospérité économique pour les pays de l'Eurasie. La prospérité économique apporte avec elle la sécurité et la paix. »

Le président a insisté sur la volonté de l'Iran pour la paix sur la scène internationale et a déclaré : « Nous recherchons la paix et la tranquillité, et les relations économiques peuvent apporter la sécurité, la paix et la tranquillité. Nous sommes déterminés à faciliter nos réglementations et lois ainsi que nos routes commerciales pour les échanges commerciaux avec les pays de l'Eurasie et nous accueillons favorablement l'expansion des relations avec les pays de l'Eurasie. »