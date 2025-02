Liban : Beyrouth se prépare pour un dernier adieu aux Leaders de la Résistance

Les rues de la capitale sont désormais remplies de banderoles soutenant le mouvement de la Résistance.

Les funérailles de dimanche seront diffusées en direct depuis cinq lieux clés, dont le lieu du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah et le stade olympique de Beyrouth.

Le cortège funèbre de feu Hashem Safieddine aura également lieu le même jour et il sera enterré le lendemain dans sa ville natale.

Les rues de Beyrouth sont décorées d’images de ces deux martyrs et du général martyr iranien, Hajj Qassem Soleimani.

Selon les rapports publiés, plus de 5 000 membres des forces de résistance du Hezbollah sont responsables du bon déroulement de la cérémonie.

Les villages du sud du Liban se préparent également à participer à la cérémonie funéraire du martyr Sayyed Hashem Safieddine, chef du Conseil exécutif du Hezbollah au Liban, qui doit se tenir lundi (24 février) dans la ville de Deir Qanun al-Nahr, dans le sud du Liban.

Le Hezbollah a appelé les Arabes, les musulmans et les peuples libres du monde entier à participer à l’hommage aux hommes martyr qui ont défendu les opprimés et ont donné leur vie pour le peuple palestinien et la libération du Liban.