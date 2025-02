Les Comités de résistance ont appelé tous les musulmans à prendre des mesures immédiates et urgentes pour sauver des lieux saints

Dans un communiqué de presse publié mercredi, les comités ont souligné que « la mosquée Ibrahimi est la propriété des musulmans et que le régime israélien n'a pas le droit de la contrôler, de la modifier, d'en changer les caractéristiques ou d'en faire un lieu de culte ou une synagogue pour les juifs ».

La déclaration ajoute : « Le droit à la mosquée Ibrahimi appartient uniquement aux musulmans et les usurpateurs sionistes n'ont pas le droit de la contrôler et d'y pratiquer leurs superstitions et leurs légendes talmudiques ».

Dans leur déclaration, les Comités de résistance ont appelé « tous les musulmans et tous les peuples libres de la nation à prendre des mesures immédiates et urgentes pour sauver la mosquée Ibrahimi de la profanation, de l'altération et de l'abomination israéliennes ».