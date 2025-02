Iran : des armes et des explosifs appartenant à un groupe terroriste découverts au Sistan-et-Baloutchistan au sud-est

Selon l'agence IRNA, ce mercredi soir, 26 février, la Direction générale des renseignements du Sistan-Baloutchistan a annoncé dans un communiqué : « Suite aux recherches de renseignements menées par les forces de la Direction générale des renseignements, des armes et des explosifs cachés appartenant à un groupe terroriste dans la province ont été découverts et saisis.

Le communiqué ajoute : « Dans le cadre de cette opération, quatre entrepôts contenant des armes légères et semi-lourdes et des explosifs appartenant à un groupe terroriste takfiri actif dans la région ont été découverts et saisis. »

L'annonce précise : Dans le cadre de ces mesures opérationnelles de renseignement, 226 armes légères de type Colt, Kalachnikov et Greenov, ainsi qu'un certain nombre d'armes semi-lourdes RPG, 2 mortiers et plus de 20 kilogrammes d'explosifs, ainsi que des pièges et des dispositifs électroniques connexes, ont été découverts et saisis, dont une partie ont été démantelée. »

L'annonce de la Direction générale des renseignements du Sistan-Baloutchistan indiquait : « Les cargaisons découvertes étaient entrées dans le pays en étant cachées dans des gallons de carburant.

Le communiqué ajoute : « Ces derniers jours, des éléments de groupes terroristes takfiris ont tenté d'empêcher le gouvernement de continuer à investir et à fournir des services aux populations défavorisées de la région, dans le but de rendre la région du sud-est instable. »