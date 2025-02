Zelensky se rendra à la Maison Blanche pour signer un accord sur les minéraux/ Trump: Kiev peut oublier l'adhésion à l'OTAN

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l'Ukraine pouvait oublier de rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) et qu'il essaierait d'obtenir de la Russie le plus de terres possible pour l'Ukraine.

« L'OTAN, vous pouvez l'oublier », a déclaré M. Trump aux journalistes avant de réunir les membres de son cabinet à la Maison Blanche.

« Je pense que c'est probablement la raison pour laquelle tout cela a commencé », a-t-il ajouté.

Le président a fait ces remarques lorsqu'on lui a demandé quelles concessions il souhaitait voir à la table des négociations avec la Russie.

Cet accord donne aux États-Unis l’accès aux mines de l’Ukraine, tout en ne fournissant pas de garanties de sécurité précises à Kiev.

L’accord souligne que ces ressources incluent les richesses minérales, le pétrole et le gaz, ainsi que les revenus liés aux terminaux de gaz naturel liquéfié et aux ports. Il est également précisé explicitement que « ces sources de revenus futures n’incluront pas les sources de revenus actuelles qui font actuellement partie du budget public de l’Ukraine. »