L'Iran et la Malaisie réaffirment leur rejet de tout déplacement forcé de Palestiniens

Araghchi a fait part sur sa page Instagram de sa rencontre avec le ministre malaisien des Affaires étrangères, Dato' Sri Utama Haji bin Mohamed Haji Hassan, mercredi 26 février à Téhéran.

« Aujourd’hui, j'ai accueilli le ministre malaisien des Affaires étrangères Dato' Mohamed Hassan et la délégation qui l'accompagne. Les relations entre les deux pays, qui durent depuis 60 ans, ont toujours été caractérisées par le respect et les intérêts mutuels, et nous avons la volonté commune de les renforcer pour le meilleur. Lors de la réunion, nous avons mis l'accent sur le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines, notamment économique, culturel et politique, ainsi que sur la coopération au sein des organisations internationales ».

Le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que la République islamique d'Iran et la Malaisie, deux grands pays du monde islamique, avaient des positions communes en ce qui concerne le soutien à la Palestine et le rejet de tout plan imposé pour le déplacement forcé des Palestiniens.