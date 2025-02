Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqaï , a condamné avec force les nouvelles attaques aériennes et terrestres du régime d'occupation sioniste dans les régions du sud de la Syrie et dans les banlieues de Damas. Il a mis en garde contre la poursuite des actions expansionnistes et agressives du régime d’Occupation d’Israël sur le sol syrien et a appelé à une « réponse décisive de la communauté internationale et des pays islamiques » pour condamner ces agressions et prendre des mesures immédiates pour mettre fin à « l'anarchie » du régime sioniste.

Evoquant la violation répétée de l'accord de 1974 par Israël, le diplomate iranien a estimé que ces agressions constituaient une violation flagrante des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Soulignant que l'occupation de certaines parties du territoire syrien et la violation répétée de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays équivalaient à commettre un crime d'agression contre l’intégrité territoriale d’un pays souverain, il a appelé à une « réponse immédiate du Conseil de sécurité des Nations Unies » pour mettre fin à l'agression et à la violation de la paix et de la sécurité internationales par le régime d’Occupation sioniste.