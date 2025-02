Le président Pezeshkian dans un message au président serbe : l'Iran est prêt à participer activement à l'Expo 2027

Lors d'une réunion avec le président serbe Aleksandar Vucic, Seyyed Sattar Hashemi a présenté le message du président Massoud Pezeshakian, qui contient la volonté de l'Iran de coopérer et de participer à l'événement mondial Expo 2027 de Belgrade.

« J'ai reçu avec joie votre message d'invitation à la présence et à la participation de l'Iran à l'Expo 2027 de Belgrade. « La République islamique d'Iran a précédemment soutenu la candidature de Belgrade à l'Assemblée générale du Bureau des expositions internationales, confiante dans la compétence de la Serbie pour accueillir cet événement, et souligne désormais sa volonté de coopérer avec la Serbie et de participer activement à cet événement international », peut-on lire dans ce message.

Le président iranien a souligné que l'accueil de l'Expo 2027 par la Serbie renforcerait la solidarité régionale et le progrès dans l’ouest des Balkans.