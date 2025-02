Iran : Nous avons réussi à construire des navires avec des vitesses à trois chiffres (général Tangsiri)

Jeudi, lors de la cérémonie de l’entrée en service du navire océanique Shahid Delvari et de neuf bateaux lance-missiles rapides dans la marine du CGRI, le général de brigade Alireza Tangsiri, commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, a ajouté : « Ces navires ont été conçus par des jeunes de moins de 35 ans de l'Organisation de recherche. » La portée opérationnelle du sous-marin ultra-rapide évitant les radars, Haidar 110, est de 350 milles nautiques.

Il a déclaré : Ce navire a une coque en fibre de carbone, mesure 14 mètres de long, 4,3 mètres de large et 2,8 mètres de haut, et dispose de deux missiles de croisière à moyenne portée.

Le général Tangsiri a ajouté : Le sous-marin Tariq 3, d'une longueur de 13 mètres, d'une vitesse de 90 nœuds, doté de deux coques et de fibres de carbone, a été conçu par la marine du CGRI et mis en œuvre par une société iranienne basée sur la connaissance.

Le commandant de la marine du CGRI a déclaré : « La portée opérationnelle de ce navire est de 500 milles nautiques, soit approximativement l'équivalent de la distance entre Bandar Abbas et Bushehr, et deux missiles de moyenne portée y sont installés. »

Le général Tangsiri a ajouté : « Le sous-marin Zolfaqar a une vitesse de 70 nœuds, une portée opérationnelle de 500 milles nautiques, une coque en carbone et deux missiles, de 16 mètres de long et 4 mètres de large.

Le commandant de la marine du CGRI a déclaré : « Le lanceur de missiles Tariq 180 est équipé de deux missiles, d'une vitesse de 50 nœuds, d'une portée de 500 milles et d'une coque en fibre de verre. »

Il a ajouté : Le navire de défense aérienne Tariq équipé de missiles Kowsar 22 est également construit par la marine du CGRI avec une coque en fibre de verre de 12 mètres de long et 2,6 mètres de large, a une vitesse de 50 nœuds et une portée de 556 kilomètres.

Faisant référence à la construction de navires de mobilisation navale nommés Yavar, le commandant de la marine du CGRI a déclaré : « Le navire de lutte contre les incendies est doté d'une fonction de buse sans besoin de personnel et avec du personnel, est capable de pulvériser 2 000 litres d'eau par minute et a une vitesse de 50 nœuds, et est construit pour être utilisé dans la marine du CGRI et le peuple. »

Le général Tangsiri a ajouté : L'ambulance maritime, construite par la société iranienne basée sur le savoir, mesure 13,5 mètres de long, 3,3 mètres de large et a une vitesse de 50 nœuds. »

« C’est l'une des ambulances de classe C avec une autonomie opérationnelle de 300 milles », s’est-il félicité.