Le commandant en chef du CGRI : L’Iran a le droit de se défendre en tout point de la mer sans restrictions

Ce jeudi, 27 février, lors de la cérémonie d'adhésion du navire océanique Shahid Delvari et de 9 bateaux lance-missiles rapides à la marine du CGRI, le général de brigade Hossein Salami a ajouté : « Il s'agit de la 16e adhésion de navires à la marine du CGRI, ce qui indique l'amélioration du taux de production de puissance de défense en Iran, grâce à l'union à des effets synérgique des talents, à la liaison des capacités et aux nobles aspirations des jeunes scientifiques, des ingénieurs éminents et des travailleurs qualifiés qui conçoivent et innovent en permanence. Nous sommes dans une situation où notre pays est confronté à de véritables sanctions à l’échelle mondiale, à des pressions et à des agressions politiques de la part de l’arrogance. »

Il a déclaré : « Nous avons en quelque sorte appris, en comprenant l’environnement de menace, comment protéger l’indépendance, la liberté et l’intégrité territoriale, les intérêts nationaux et les réalisations du système. »

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique a poursuivi en ajoutant : « Sur ce chemin, nous avons fait face à des expériences difficiles et lutté contre des ennemis à des carrefours difficiles, et nous avons appris la seule voie vers la sécurité, la paix, le progrès et la survie qu’est la lutte et la défense dissuasives. »