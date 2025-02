Selon l’IRNA, M.Baqaei a écrit vendredi soir 28 février dans un message sur son compte X (anciennement Twitter) en réaction aux déclarations du ministre turc des A.E. à l’adresse de l’Iran: « Ne pas voir les mains manifestes et cachées de Washington et d'Israël dans les évolutions régionales est une grave erreur. »

Il a ajouté : « Il est clair que, selon les mots du ministre turc des Affaires étrangères, « la région doit être libérée de la culture de domination d'un pays sur les autres ; Ni Arabes, ni Turcs, ni Kurdes, ni Iraniens ; « Aucun des deux ne devrait chercher à dominer, harceler ou menacer l’autre », mais s’agissant d’Israël ? »

Le porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré : « Quelques jours après la chute de Damas par les forces soutenues par la Turquie, Israël a mené des attaques de très grande envergure contre les installations et infrastructures militaires et de défense de la Syrie, et même contre ses centres scientifiques et de recherche, détruisant plus de 90 % d'entre eux. » En outre, Israël a une fois de plus occupé l’intégralité du plateau du Golan et, poursuivant son expansionnisme, occupe désormais de vastes et importantes parties du territoire syrien. »

« Israël contrôle désormais les ressources en eau les plus importantes de la Syrie et ne cesse de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du pays. Ce sont les conséquences d’une politique erronée dont sont victimes les peuples de Syrie, de Palestine et de toute la région », a déploré le diplomate iranien.

Il a souligné : « L’Iran n’a poursuivi aucune ambition expansionniste ni belliciste dans la région au cours des cinq dernières décennies. » Notre préoccupation première a été toujours de soutenir le peuple palestinien et ses idéaux dans la lutte contre l’occupation et l’agression et de prévenir la domination israélienne dans la région.

Baqaei a souligné : « Aujourd’hui, la question de la Palestine est plus vivante que jamais et Israël est plus détesté que jamais. » S’il n’y avait pas les coups de poignard dans le dos, personne n’oserait parler du déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et de l’annexion de la Cisjordanie. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi : « La République islamique d'Iran a toujours soutenu la Résistance, mais en même temps, elle a honnêtement affronté les comportements illégaux et le terrorisme. » Nous avons été le premier pays à hisser le drapeau de la lutte contre Daech et l’extrémisme violent et cela par notre héros national, le martyr Soleimani, et nous les avons vaincus dans la région.

« Nous avons été le premier pays à nous opposer et à affronter le coup d'État contre le gouvernement turc », a déclaré Beqai. Nous avons été parmi les premiers pays à saluer le désarmement du PKK. Nous l'avons considéré comme une étape importante vers le renforcement de la sécurité dans notre pays voisin, la Turquie. Nous restons inébranlables dans nos positions de principe et ne changeons pas de position, d’une politique à une autre tous les jours, a conclu le porte-parole de la diplomatie soulignant que l’Iran n’est pas une girouette politique. »