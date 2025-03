Le PKK déclare le cessez-le-feu

Selon un rapport publié samedi par l'IRNA, citant le réseau d'information Al-Sumaria, le Comité Exécutif de PKK a annoncé dans un communiqué que l'appel d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK, le 27 février, intitulé « Appel à la paix et à une société démocratique », tranche et éclaire la voie et reste comme le manifeste de l’époque.

La déclaration précise que cet appel s’inscrit dans le cadre d’un processus historique et que lancer cet appel et cette invitation de cette manière est une étape très importante, mais son succès est bien plus important.