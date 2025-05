“Présidente de la République”, mission impossible pour Le Pen

Les signes politiques étaient visibles depuis quelques mois. Marine Le Pen est victime d’un complot politique qui écarte du pouvoir la famille Le Pen. La présidente de la République française, elle ne la sera jamais.

Changer le nom du front national. Chasser son père du parti qu’il avait fondé lui-même en 1972. Commencer le procès de la “dédiabolisation”, comme disent les médias français. Soutenir Israël même dans ses crimes à Gaza. Le déplacement de Bardella à Tel Aviv. S’approcher des Républicains. Justifier les marches des mouvements radicaux, des fantômes noirs anti-Islam et anti-Migration à Paris. Les soutiens des partis du courant "extrême-droite" en Italie, en Hongrie, en Allemagne ou en Espagne. Rien n’a pas pu empêcher la mort du rêve présidentiel de Madame Le Pen.



Bardella sera probablement le candidat du RN en 2027. Il est plus accepté par les centristes qui envisagent de métamorphoser le parti du Rassemblement national pour supprimer le mot tabou de “l’Extrême” dans l'ADN politique du ce parti maudit.



Les alliances des partis politiques du centre, de la droite et de la gauche contre le front national et le rassemblement national dans les élections législatives et présidentielles étaient une tradition politique en France. Malgré la diabolisation de ce parti dans les médias et dans l’opinion publique, le RN et surtout la personne de Jordan Bardella a pu fasciner la jeunesse française. Il est partout dans les réseaux sociaux. Même quand il prend un sandwich sur Instagram, les nouvelles générations l’admirent.

Marine Le Pen, qualifiée au second tour en 2017 et en 2022, à la tête du plus important groupe d’opposition à l'Assemblée nationale, est la favorite dans les sondages pour la présidentielle 2027. Selon l'institut Ifop, elle peut gagner 34 et 37% des suffrages au premier tour.



Alors Marine Le Pen est un danger potentiel pour le courant Mainstream qui gouverne la scène politique en France. Le courant des vrais dirigeants et du patronat économique et industriel, dans les coulisses, ont dressé un complot juridique contre la première figure politique de l’Extrême-droite pour imposer Bardella comme l’alternative de Marine Le Pen, la mère politique du jeune Jordan qui a brillé dans les élections européennes en 2024.



Marine le Pen dans ses discours après la victoire du RN au scrutin du parlement européen se croyait déjà la première présidente de la République française et appelait à la démission de Macron. Gabriel Attal a été estompé derrière Bardella. Le plan de l’Elysée de dissoudre le Parlement français et de réorganiser l’Assemblé nationale a échoué. La gauche a gagné. Le clan Macronie a perdu. Le RN n’a pas pu gagner la majorité, un premier coup pour le rêve de Bardella le premier ministre.

Le verdict est annoncé. Une peine de mort politique pour Marine le Pen et pour la liberté de voter.

La démocratie n’existe plus en France. Les gagnants des élections sont déjà décidés par les mains invisibles. Voilà pourquoi les Français participant mois de moins dans les scrutins. Ils ne croient plus à la garantie des valeurs républicaines par la Ve République.