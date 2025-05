Menaces de Trump : l’Iran avertit les États-Unis d’une riposte sévère

Lors de son discours à la prière de la fête du Ramadan, l’Ayatollah Khamenei a évoqué les récentes positions menaçantes des États-Unis : « Si des actes malveillants provenait de l'extérieur - bien que cette éventualité soit peu probable - ils subiraient assurément une riposte réciproque sévère. Nos positions sont immuables, et l'hostilité des États-Unis et du régime sioniste demeure inchangée comme par le passé. »

En l'absence de l'ambassadeur, Issa Kameli, directeur général des Amériques au ministère des Affaires étrangères, a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Suisse au ministère des Affaires étrangères en sa qualité de protecteur des intérêts américains et lui a transmis une note officielle mettant en garde l'Iran contre tout mal et la détermination de la République islamique d'Iran à répondre de manière décisive et immédiate à toute menace.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'en réponse à l'intimidation des États-Unis, Téhéran refuserait de tenir des négociations avec les États-Unis sous les menaces.

Le représentant permanent et ambassadeur d’Iran auprès des Nations unies a écrit dans une lettre adressée aux dirigeants onusiens, que les États-Unis seront entièrement responsables des graves conséquences de toute action hostile contre la République islamique.

Le conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique, Ali Laridjani a déclaré que si les Etats-Unis ou Israël bombardent l’Iran sous prétexte d’armes nucléaires, Téhéran sera contraint de s’orienter vers la production d’une bombe atomique.

Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avait déclaré dans un message, ce lundi, que la menace explicite de bombardement de l'Iran par le dirigeant d'un pays constitue une confrontation avec l’essence même de la paix et de la sécurité internationales.

Le président de l’Assemblée islamique d’Iran avait déclaré : « Si les États-Unis violent le territoire iranien, ce sera comme une étincelle dans un baril de poudre qui fera exploser toute la région. Leurs bases et celles de leurs alliés ne seront alors plus en sécurité. »