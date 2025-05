L'Iran répondra "immédiatement et fermement" à toute agression des États-Unis et d’Israël

New York – IRNA – L’ambassadeur d’Iran auprès des Nations unies a qualifié les « déclarations imprudentes et hostiles » de Donald Trump, président des États-Unis, de violation flagrante du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, en particulier l’article 2, paragraphe 4. Il a averti que la République islamique d’Iran réagirait immédiatement et fermement à toute agression ou attaque en provenance des États-Unis.

Amir Saïd Iravani, dans une lettre adressée lundi à Christina Markus Lassen, présidente en exercice du Conseil de sécurité, ainsi qu’à António Guterres, secrétaire général de l’ONU, a souligné que la République islamique d’Iran mettait en garde contre toute aventure militaire et déclarait qu’elle répondrait immédiatement et fermement à toute attaque ou action agressive des États-Unis ou de leurs agents, en particulier le régime israélien, contre sa souveraineté, son intégrité territoriale ou ses intérêts nationaux. Il a également affirmé que la responsabilité totale des conséquences graves de toute action hostile incomberait entièrement aux États-Unis.