Amnesty International : Netanyahou doit être arrêté et remis à la Cour de La Haye

Amnesty International a ajouté que Netanyahou est accusé, en plus du ciblage délibéré de civils et de la commission de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’utilisation de la famine comme arme de guerre dans la bande de Gaza.

L’organisation a mis en garde contre toute visite de Benyamin Netanyahou dans un pays membre de la Cour pénale internationale sans son arrestation, soulignant qu’un tel acte encouragerait le régime sioniste à poursuivre ses crimes.

Le bureau du Premier ministre du régime d'Occupation sioniste a annoncé que Netanyahou prévoit de se rendre en Hongrie mercredi pour une visite officielle de quatre jours.



