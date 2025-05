Téhéran (IRNA)-Les tensions inédites entre l'Europe et le gouvernement de Donald Trump ont atteint leur paroxysme, avec une explosion des sentiments anti-américains à travers le Vieux Continent. De l’onde de choc des sanctions sans précédent contre les produits américains en France aux avertissements sans détour des dirigeants européens concernant une « guerre commerciale » et l'« impérialisme opportuniste » de Washington, l’Europe semble se retrouver à un tournant historique, prête à sortir de l'ombre des États-Unis et redéfinir ses relations transatlantiques.

Les Européens figurent désormais parmi les nations les plus sceptiques envers le gouvernement Trump. Selon un sondage mondial mené par le Conseil des relations extérieures de l’Europe (ECFR) immédiatement après les élections de 2024, les Européens sont presque seuls à pleurer la victoire de Trump, et sont profondément pessimistes quant à ses conséquences, tandis que des peuples de nombreuses autres régions (d’Asie à l’Amérique latine) adoptent une approche neutre voire optimiste à l'égard de Trump 2. Certains analystes médiatiques estiment que les réseaux sociaux ont contribué à la « démocratisation de la politique étrangère » : désormais, les citoyens européens réagissent en temps réel aux politiques d'une puissance étrangère (les États-Unis) et peuvent même exercer une pression sur les décisions de leurs propres dirigeants. Tous ces éléments montrent que le lien transatlantique est soumis à un test de taille. Toutefois, l’Europe, en maintenant une unité interne et en misant sur des stratégies telles que l'« autonomie stratégique », tente de sortir de cette épreuve victorieuse. Reste à savoir, au terme de ces quatre années, si la fracture créée sera réparée ou, comme le disent certains analystes, si elle marquera le début d’une nouvelle ère de désunion entre l’Europe et les États-Unis. 🔹Ce qui est certain, c’est qu’en l’état actuel des choses, les sentiments anti-américains sont devenus un facteur déterminant dans le paysage politique et social européen, et leurs répercussions s’étendront bien au-delà de la période actuelle.