Attaque israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth: Notre patience a des limites (Député du Hezbollah)

Ali Ammar, membre du bloc parlementaire Al-Wafaa Lil-Muqawama (Fidélité à la Résistance), a déclaré aujourd’hui (mardi) 1er avril à la chaîne Al-Mayadeen :

"Le Hezbollah a fait preuve d'une grande patience et retenue, mais cette patience a des limites. Nous sommes en attente. La Résistance continue."

Ce message d’avertissement du Hezbollah intervient juste après une attaque matinale menée par le régime d'Occupation sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth. À l’aube, Israël a frappé un bâtiment dans cette zone pour la deuxième fois depuis l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu.

Cette attaque, vivement condamnée par les autorités libanaises, a fait au moins trois martyrs et quatre blessés. Ali Ammar a affirmé que la Résistance était à son apogée en termes de force et de préparation, ajoutant :

"Tout ce que nous avons perdu dans le passé, nous l'avons récupéré au centuple. Et ce ne sont pas de simples paroles pour remonter le moral !"

Enfin, le député du Hezbollah a conclu en affirmant que le seul langage à employer face à Israël est celui de la Résistance.