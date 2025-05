Selon cette source, l'exercice multinational « Iniochos 2025 », le plus grand exercice aérien de ce type, a débuté lundi sur la base aérienne d’Andravida, dans l’ouest de la Grèce. Cette année, pour la première fois, le Qatar et Israël y participeraient conjointement.

Au cours des 18 derniers mois, 50 000 Palestiniens ont été tués par les bombardiers israéliens lors de la guerre génocidaire contre Gaza.

Les médias israéliens rapportent que la phase de déploiement de cet exercice a débuté le 24 mars, que les manœuvres aériennes ont commencé hier et qu'elles se poursuivront jusqu’au 11 avril.

Jusqu’à la publication de ce rapport, le Qatar n’a pas réagi à cette allégation. Cependant, cette affirmation intervient alors que l’affaire dite du « Qatar Gate » fait récemment l’objet d’une attention particulière dans les territoires occupés.

Le « Qatar Gate » fait référence à une série d’accusations et d’enquêtes en cours dans les territoires occupés, portant sur des liens financiers et politiques présumés entre le bureau du Premier ministre israélien et le gouvernement qatari. Cette affaire inclut des accusations de corruption, fraude, abus de confiance et blanchiment d’argent.