Al-Sudani : Nous sommes aux côtés de l’Iran face aux ambitions illégitimes

Le Premier ministre irakien, lors d’un appel ce mardi avec Massoud Pezeshkian, président de la RII, a présenté ses vœux pour l’Aïd al-Fitr et déclaré : « Le renforcement de la fraternité et des relations amicales entre l’Iran et l’Irak est une nécessité dans une région sensible. Nous devons, par l’unité et le renforcement de nos liens, affermir notre position face aux ennemis des deux nations. »

Al-Sudani a également affirmé : « Le gouvernement et le peuple irakiens ont toujours exprimé leur solidarité avec l’Iran ; nous nous tenons à ses côtés face aux ambitions illégitimes. Nous sommes convaincus qu’avec la confiance en Dieu et en s’appuyant sur la sagesse du Guide de la Révolution islamique et de votre présidence, l’Iran surmontera cette période difficile. » De son côté, Massoud Pezeshkian a déclaré lors de cette conversation téléphonique : « L’Iran est déterminé à mettre en œuvre tous ses accords avec l’Irak afin de renforcer les relations bilatérales ainsi que celles avec les autres pays islamiques et voisins, et ainsi contrecarrer les complots visant à semer la discorde entre les nations de la région. »