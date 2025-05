L’Europe sort l’épée du fourreau: Nous ne laisserons pas les tarifs de Trump sans répone (Von der Leyen)

À la veille de l'annonce de nouveaux droits de douane américains, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a répondu devant le Parlement européen ce mardi 1er avril. "Nous ne voulons pas nécessairement prendre des mesures de représailles, mais nous disposons d'un plan solide pour le faire si nécessaire", a-t-elle affirmé.

Elle a souligné la puissance économique de l’Europe et affirmé que toutes les options de riposte étaient sur la table, précisant que Bruxelles était prête à prendre des mesures de rétorsion si la guerre commerciale américaine se poursuivait.

Évoquant l’annonce de tarifs douaniers de 25 % par les États-Unis sur les importations d’acier, d’aluminium, d’automobiles, de pièces détachées ainsi que les projets de taxation des médicaments et du bois, elle a ajouté : « Ces taxes sont un impôt que les Américains paieront sur leurs aliments et leurs médicaments. Cette politique accentuera l’inflation et menacera l’emploi. Nous ne cherchons pas l’affrontement, mais si nécessaire, nous répondrons. »