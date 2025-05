Massacres menés par la France au Cameroun : la guerre coloniale 1950-70

Après les rapports sur le rôle de la France dans les violences coloniales dans les pays africains comme le Rwanda et l’Algérie, tous deux publiés en 2021, un autre rapport met en cause en 2025 le narratif officiel sur la présence française au Cameroun.

Ce rapport de 1035 pages est annoncé par une commission franco-camerounaise des historiens de la guerre civile au Cameroun.

L’affaire de l’assassinat du politicien Ruben Um Nyobé de l’Union des populations du Cameroun (UPC) par les agents de l’Elysée est déjà connue. Mais un nouveau rapport a dévoilé les pages encore plus tragiques de l’histoire contemporaine du Cameroun colonisée par la France. L’aspect douloureux concerne surtout les actes criminels comme les tueries, les repressions et les déplacements forcées menés par Paris dans ce pays africain même après son indépendance en 1960. Une tentative pour garder au pouvoir le gouvernement pro-occidental qui garantissait les intérêts de la France au Cameroun.

Les Camerounais attendent désormais les résultats concrets des «opérations mémorielles» lancées par Macron à destination du continent africain. La réparation, les reconnaissances et indemnisions et la restitution des biens et la rupture des ingérences.