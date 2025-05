Présidence française du CSNU : Un espoir pour Gaza et le Liban ?

« Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En tant que membre permanent, la France est engagée avec ses partenaires pour qu’il puisse apporter des réponses aux défis et conflits actuels. Face aux défis actuels, le fil conducteur de notre présidence sera de faire prévaloir le dialogue multilatéral sur les rapports de force.Tout au long de sa présidence, la France aura comme seule boussole son attachement au multilatéralisme, au système onusien et au respect du droit international pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. », annonce le Ministère français des Affaires étrangères.

« Multilatéralisme », c’est le terme qui se répète dans le communiqué de la diplomatie française. Mais est-ce que Paris peut faire face aux arrogances du régime américain et stopper les crimes du régime d’occupation israélien en Palestine et au Liban ?

« La situation au Moyen-Orient fera l’objet d’une réunion ministérielle à la fin du mois, présidée par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Les partenaires internationaux et régionaux y seront conviés. Elle illustrera l’engagement de la France pour la paix dans cette région, et s’inscrira dans la préparation de la conférence internationale sur la solution à deux États coorganisée à New York par la France et l’Arabie saoudite. », note le Quai d’Orsay.

« La rupture du cessez-le-feu et la reprise des frappes israéliennes à Gaza constituent un retour en arrière dramatique. Israël et le Hamas doivent respecter les engagements pris le 19 janvier dernier. », annonce Jean-Noël Barrot en insistant sur le plan de reconstruction de l’enclave palestinienne dans un discours prononcé au parlement français le premier avril.

« Il faut que les bombardements cessent et les forces israéliennes reviennent à la logique et au respect du cessez-le-feu. », a déclaré Jérôme Bonnafont, nouveau représentant permanent de la France à l'ONU.

Outre le génocide mené à Gaza, Israël continue aussi ses crimes, ses tueries, ses arrestations illégales, la destruction des maisons des Palestiniens et l’installation ides nouvelles colonies en Cisjordanie. Peut-on compter sur la rive gauche de la Seine pour sauver la rive Ouest du Jourdain ?