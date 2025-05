 L’Iran condamne fermement les agressions du régime sioniste contre le Liban

Esmaïl Baqaï a souligné que le régime sioniste avait violé le cessez-le-feu à plus de 2 000 reprises, portant atteinte à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Liban, et perpétrant des assassinats et des attaques contre des citoyens libanais. Il a qualifié ces attaques barbares de violations flagrantes des principes et règles du droit international et des droits de l’Homme.

Il a également dénoncé l’inaction des garants du cessez-le-feu face aux exactions du régime sioniste, estimant que cela illustrait l’invalidité de leurs engagements en la matière.