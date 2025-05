L’Iran, cinquième pays au monde pour ses attractions touristiques

Lors de l’inauguration d’un hôtel cinq étoiles à Nowshahr ce mardi, Anoushirvan Mohseni a déclaré que le développement des infrastructures touristiques était incontournable pour attirer les investissements et les visiteurs étrangers.

Il a souligné que l’industrie du tourisme en Iran n’avait pas encore atteint son plein potentiel, alors que le pays possède un immense patrimoine touristique. L’exploitation optimale de ce secteur pourrait jouer un rôle clé dans la création d’emplois et la croissance économique.

Mohseni a insisté sur l’importance du tourisme pour le développement économique du pays et son rôle essentiel dans la diversification des sources de revenus au-delà du pétrole.

Il a également rappelé que l’inscription au patrimoine national et mondial des sites historiques et culturels iraniens était une source de fierté, l’Iran possédant de nombreux trésors susceptibles d’être reconnus internationalement.

Mettant en avant la dimension culturelle du tourisme, il a affirmé que l’hospitalité légendaire des Iraniens était un facteur clé dans l’attraction des touristes étrangers.

Selon les statistiques, l’Iran occupe également la dixième place mondiale en termes de richesse en sites culturels, historiques et civilisationnels. Le vice-ministre a insisté sur la nécessité de valoriser ces atouts pour stimuler l’économie nationale.

Inauguration d’un hôtel cinq étoiles à Nowshahr au Nord

Un projet touristique majeur a été inauguré ce mardi 31 mars 2025 en présence de Mohammad Reza Aref, premier vice-président, ainsi que de plusieurs responsables nationaux et provinciaux.

Mohammad Rez Aref s’est rendu à Nowshahr, dans la province septentrionale de Mazandaran, pour l’ouverture officielle d’un hôtel cinq étoiles. Il a été accueilli par Mahdi Younesi Rostami, gouverneur de Mazandaran, et d’autres autorités locales.

Hamid Kabiri Jabari, investisseur et propriétaire de l’établissement, a déclaré aux journalistes que cet hôtel, parmi les plus grands et luxueux d’Iran, avait nécessité dix ans de travaux depuis sa pose de première pierre en 2015.

S’étendant sur un terrain de 50 000 m² avec une surface bâtie de 120 000 m², cet hôtel de 30 étages comprend 551 chambres et suites. Son ouverture a nécessité un investissement de 150 millions de dollars et a permis la création de 900 emplois.

L’ouest de Mazandaran, avec ses paysages naturels et historiques uniques, est considéré comme un véritable atlas du tourisme iranien, attirant chaque année des millions de visiteurs nationaux et internationaux. Entre cascades, sources thermales, forêts, grottes, lacs et sites historiques, ainsi que la proximité de la mer, de la montagne et de la forêt, cette région s’impose comme un pôle touristique majeur en Iran et dans le monde.