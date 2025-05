L’Iran, le bureau de l’écriture

De récentes découvertes archéologiques dans le sud-est de l'Iran bouleversent notre compréhension des civilisations anciennes, notamment celle de Jiroft, qui prospéra il y a environ 5 000 ans.

Selon le site GEO, les dernières fouilles menées sur les collines de Konar Sandal, un site désormais incontournable pour les chercheurs, ont permis de mettre au jour des tablettes de pierre et d’argile gravées de symboles primitifs, précurseurs possibles du système d’écriture élamite, la langue parlée en Iran plus de deux millénaires avant l'ère chrétienne. Ces découvertes ouvrent la voie à une réévaluation des débuts de l’écriture et de l’organisation sociale dans l’Antiquité, en posant la question de savoir si la région de Jiroft n’aurait pas été un acteur majeur dans l’évolution de ces deux domaines.

Ces découvertes suggèrent que Jiroft a pu jouer un rôle essentiel dans le développement de l'écriture et de l'urbanisation, remettant en question les croyances de longue date selon lesquelles la Mésopotamie était le seul berceau de ces avancées.

D'autres artefacts en pierre, tels que des poids de mesure, ont été trouvés, suggérant que la société de Jiroft possédait un système économique structuré, peut-être lié à des échanges commerciaux.

L'un des aspects les plus fascinants de la civilisation de Jiroft est son système d'écriture proto-élamite , qui remonte au IVe millénaire avant J.-C. Des tablettes découvertes sur divers sites, notamment à Tepe Sialk et Tepe Yahya, suggèrent que le plateau iranien a pu être un centre d'alphabétisation précoce. L'étude en cours de ces inscriptions vise à percer les secrets de cette écriture ancienne, éclairant ainsi davantage l'importance historique de la région.

Selon ArkeoNews, les découvertes de Jiroft ne sont pas de simples découvertes archéologiques ; elles représentent un chapitre important de l'histoire de l'humanité. À mesure que les chercheurs reconstituent le puzzle de cette civilisation antique, les implications pour notre compréhension des premières sociétés urbaines et de leurs contributions à l'histoire humaine sont profondes. La civilisation de Jiroft témoigne de la richesse des cultures iraniennes.