Les Etats-Unis entraînent le monde dans une guerre plus vaste en Asie occidentale (chercheuse iranienne)

La chercheuse, dont la collaboration avec l'université avait été suspendue en raison de son association avec le groupe pro-palestinien Samedoun , a annoncé dans un message publié sur sa page personnelle sur le site de réseau social « X » que la faculté de droit de Yale avait mis fin à son contrat de recherche vendredi, pour coïncider avec la Journée internationale de Qods, en raison de ses critiques des crimes de l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens.

Halia Dotaghi a estimé que cette action s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de répression et de violence à l'encontre des étudiants et des professeurs d'université aux États-Unis : « Nous assistons à la normalisation du régime fasciste dans des universités comme Yale, Cornell, Columbia et Harvard ».

Elle a ajouté : « Les États-Unis entraînent le monde dans une guerre plus vaste en Asie occidentale par des actions telles que le génocide en Palestine par leurs mandataires sionistes, le bombardement brutal du Yémen, le nettoyage ethnique par les mandataires américains en Syrie, l'agression israélienne au Liban et les menaces quotidiennes contre l'Iran dans la rhétorique officielle et la propagande des médias.