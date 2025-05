L’Iran cherche à renforcer les relations avec les pays islamiques et les pays voisins (Pezeshkian)

Lors d'un appel téléphonique avec le cheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, le président iranien l'a félicité, ainsi que le peuple des Émirats arabes unis, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a exprimé son espoir de voir se renforcer les relations entre les pays islamiques.

Pezeshkian a souligné que l'Iran souhaitait renforcer ses relations avec le monde islamique et les pays voisins : « Nous nous félicitons de la visite du président des Émirats arabes unis en Iran et nous nous entretiendrons avec lui des moyens de renforcer la coopération commune.

Pour sa part, le président des Émirats arabes unis a félicité le président Pezeshkian et le peuple iranien à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a exprimé son espoir de voir l'Iran poursuivre sur la voie du progrès et de la stabilité.

Tout en exprimant sa satisfaction à l'égard de cet appel téléphonique, il l'a considéré comme une indication des bonnes relations entre les Émirats arabes unis et l'Iran en tant que deux pays voisins et a souligné son grand désir de se rendre en Iran dans le cadre de la consolidation des relations entre les deux pays pour servir leurs intérêts communs et tracer un avenir prospère pour les peuples émirati et iranien.