L'Iran se prépare à renforcer ses liens avec le Koweït et d'autres pays voisins (Président)

Lors d'un appel téléphonique avec l'émir du Koweït, le cheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, mercredi, le président Pezeshkian l'a félicité, ainsi que le peuple de son pays, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, exprimant l'espoir que les bénédictions et les fruits du Ramadan et de l'Aïd al-Fitr renforceront l'unité et la cohésion des pays islamiques.

« Nous ressentons la fraternité avec tous les pays musulmans, comme le recommande le Saint Coran, et d'autre part, compte tenu des recommandations et des hadiths relatifs aux voisins, nous attachons une grande importance à la promotion de bonnes relations amicales avec nos voisins », a-t-il déclaré.

« Sur la base des croyances et convictions islamiques et de leurs recommandations concernant les bonnes relations avec les voisins, nous sommes prêts à coopérer pour développer les relations dans divers domaines avec le Koweït et d'autres pays voisins afin d'approfondir et de renforcer les liens de fraternité et de bon voisinage », a-t-il ajouté.

« Sur la question de la résolution des tensions, la République islamique d'Iran agira uniquement sur la base de la vérité et de l'équité, et n'ira pas au-delà de la voie de l'équité et n'acceptera rien qui soit au-delà de l'équité et de la justice», a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'émir du Koweït, tout en échangeant ses félicitations à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, a exprimé sa satisfaction quant aux relations amicales et distinguées entre les deux pays.

« Le Koweït cherche à développer davantage ses relations avec l'Iran et, à cet égard, se félicite des messages et des tendances constructifs et positifs, ainsi que de vos efforts personnels pour approfondir les relations avec les pays voisins et amis », a-t-il déclaré.

Le cheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a souligné que le Koweït attache une grande importance aux relations amicales avec la République islamique d'Iran, ajoutant : « Le Koweït apprécie également l'Iran pour la qualité de ses relations avec les pays voisins et amis : Le Koweït apprécie également les relations amicales de l'Iran avec les pays du Conseil de coopération du golfe Persique, qui se développent sur la base du principe de respect et de bénéfice mutuel.

Le gouvernement et le peuple du Koweït, sur la base de la constitution du pays, n'accepteront en aucun cas un acte d'agression contre un autre pays à partir de leur territoire, et cette position ne changera jamais sous l'influence de quelque facteur que ce soit », a-t-il déclaré.