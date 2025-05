Nous n'épargnerons aucun effort pour développer la coopération avec la Jordanie (Pezeshkian)

Lors d'un appel téléphonique avec le roi de Jordanie Abdullah bin al-Hussein mercredi après-midi, Masoud Pezeshkian l'a félicité à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a espéré que les fruits du mois béni du Ramadan conduiront à plus de cohésion et d'unité entre les pays islamiques et à leur unanimité pour fournir une assistance plus efficace aux pays opprimés, en particulier au peuple innocent de Palestine et de Gaza. Nous considérons tous les pays musulmans comme nos frères de religion.

Le président iranien a exprimé son inquiétude face à la violation du cessez-le-feu et à la reprise par l'occupation sioniste de ses crimes brutaux contre la population sans défense de Gaza, et a condamné les déclarations concernant l'avenir de Gaza, y compris le déplacement forcé de la population de cette région, ajoutant : « Les contacts continus entre les ministres des affaires étrangères des deux pays permettront de renforcer et de rapprocher les positions de l'Iran et de la Jordanie sur diverses questions, y compris le soutien à la population de Gaza».

Il a souligné que la République islamique d'Iran ne ménagerait aucun effort pour renforcer les relations et développer la coopération avec la Jordanie, pays ami et frère.

Quant à lui, le roi de Jordanie a déclaré : «Je suis très heureux du développement des relations entre les deux pays et j'ai demandé au ministre jordanien des affaires étrangères d'intensifier ses contacts et ses consultations avec son homologue iranien afin d'approfondir et d'élargir les relations avec l'Iran».

Le roi Abdallah a exprimé sa gratitude pour les positions de notre pays sur les défis régionaux, en particulier la question de la Palestine et de Gaza : « La Jordanie est également préoccupée par les développements et les défis dans la région, et j'espère que nous pourrons bientôt rencontrer personnellement Votre Excellence pour discuter et nous consulter sur les moyens d'étendre nos relations et de renforcer la coopération dans la gestion des défis régionaux ».