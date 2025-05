Les déclarations belliqueuses des responsables américains vont encore compliquer la situation actuelle (Araghchi)

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Caspar Veldkamp s'est entretenu par téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des développements régionaux et internationaux.

Le ministre néerlandais des affaires étrangères s'est dit préoccupé par l'escalade des tensions dans la région, soulignant la nécessité de résoudre les différends par des moyens diplomatiques. Il a également appelé l'Iran à jouer un rôle dans la sécurisation de la navigation internationale en mer Rouge.

Au cours de l'entretien téléphonique, le ministre iranien des affaires étrangères a réaffirmé la détermination de la République islamique d'Iran à poursuivre son programme nucléaire pacifique dans le respect des normes juridiques internationales, soulignant que l'Iran, comme par le passé, est prêt à mener de véritables négociations sur la base de l'égalité et de manière indirecte.

Toutefois, il a expliqué que pour y parvenir, il fallait créer un environnement constructif et s'éloigner des politiques basées sur les menaces, l'intimidation et le chantage.

Araghchi a estimé que les déclarations hostiles des États-Unis à l'égard de l'Iran étaient inacceptables et contraires aux principes de la Charte des Nations unies et du droit international, soulignant qu'elles ne feraient que compliquer davantage la situation. Il a également averti que la République islamique d'Iran répondrait fermement et rapidement à toute violation de sa souveraineté ou à toute menace contre ses intérêts nationaux.

Araghchi a rappelé la responsabilité de tous les États membres de l'ONU dans le maintien de l'État de droit au niveau international, critiquant l'absence de position de l'Union européenne face aux déclarations incendiaires des responsables américains, qui constituent indubitablement une menace pour la paix et la sécurité internationales.