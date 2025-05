L'Iran attache une grande importance au renforcement des liens avec les pays voisins (Pezeshkian)

Lors d'une conversation téléphonique avec le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifa, le président Pezeshkian l'a félicité, ainsi que le peuple bahreïnien, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, exprimant l'espoir de relations plus étroites entre les deux pays pendant le Ramadan et l'Aïd al-Fitr.

Pour sa part, le roi de Bahreïn a félicité le président Pezeshkian à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et a déclaré que les relations entre Bahreïn et l'Iran sont anciennes et a appelé au renforcement de ces relations.

Il a évoqué la rencontre précédente avec le Leader de la Révolution islamique et a demandé au président Pezeshkian de transmettre ses salutations au Leader.

Il salue les déclarations positives et constructives du président iranien sur le renforcement des relations avec les pays voisins et exprime son désir de rencontrer M. Pezeshkian pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays.