Palestine occupée: l’Iran condamne la poursuite des crimes du régime sioniste

Esmaïl Baqaï a fait référence au récent rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, qui appelle à faire pression sur le régime israélien pour qu’il mette fin à sa politique d’affamement et de famine utilisée comme un outil de génocide. Il a rappelé la responsabilité des mécanismes onusiens en matière de droits de l’homme à cet égard et a exprimé son regret face à l’inaction de certains pays occidentaux se revendiquant défenseurs des droits humains, notamment le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne et la France. Il a dénoncé cette inaction comme une preuve manifeste du manque de sincérité de ces pays en matière de droits de l’homme et de respect de l’État de droit.

Le diplomate a souligné la responsabilité partagée de tous les gouvernements dans la prévention et la lutte contre les crimes atroces, y compris le génocide et les crimes de guerre, conformément au droit international. Il a déclaré que l’impunité continue du régime sioniste est un facteur clé de son audace à poursuivre les massacres et l’occupation en Palestine occupée. Enfin, il a appelé l’ensemble des nations, en particulier les pays islamiques, à faire preuve de solidarité, tant en paroles qu’en actions, avec le peuple palestinien opprimé afin de mettre un terme aux massacres de femmes et d’enfants sans défense.