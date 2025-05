Syrie: l’entrée des militaires du régime d'Occupation sioniste dans certaines zones de la province de Deraa

Simultanément aux frappes aériennes du régime d'Occupation sioniste sur diverses régions de la Syrie et à la destruction de ses infrastructures militaires, les forces de ce régime ont pénétré dans la province de Deraa avec de nombreux véhicules blindés.

Ces forces se sont installées dans des zones proches de la ville de Nawa, dans la province de Deraa, notamment dans les régions boisées autour du barrage d'Al-Jabiliyah. Les habitants de ces zones, en l'absence de mesures gouvernementales pour faire face aux militaires sionistes, ont lancé un appel à la mobilisation.

L’unité d’artillerie du régime sioniste, après avoir observé les mouvements populaires dans ces zones, a bombardé les pentes de la colline de Jomou et les hauteurs d'Al-Jabiya.

Certains médias locaux rapportent l’entrée d’au moins 400 soldats sionistes dans la province de Deraa.

L’inaction et le silence du gouvernement syrien intérimaire face aux incursions terrestres et aériennes israéliens ont suscité l’indignation et les critiques des citoyens ainsi que des activistes sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, les mosquées de Deraa ont annoncé une mobilisation générale pour faire face aux militaires du régime sioniste.