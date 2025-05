L'Iran condamne l’attaque du régime sioniste contre les infrastructures civiles et de défense de la Syrie

Esmaïl Baqaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a fermement condamné, ce jeudi 3 avril, l’agression militaire aérienne et terrestre du régime d'Occupation sioniste contre la Syrie, ainsi que la destruction des infrastructures civiles, des centres scientifiques et de recherche, ainsi qu’un ensemble d’infrastructures de défense dans les provinces de Damas, Hama, Homs et Deraa. Il a souligné que ces agressions répétées visent les actifs stratégiques et les infrastructures militaires et civiles les plus précieuses du pays. Il a également dénoncé l’occupation par Israël de zones stratégiques syriennes depuis la chute de l’ancien gouvernement, en tenant responsables toutes les parties ayant contribué à la création d’un climat favorable à ces attaques.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a rappelé que la République islamique d’Iran avait mis en garde, depuis plusieurs mois lors de consultations avec les pays de la région, contre l’exploitation de la situation en Syrie par le régime sioniste pour étendre son occupation et attiser les conflits dans ce pays ainsi que dans d’autres pays de la région.

Baqaï a insisté sur le fait que l’Iran continue de soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie et appelle la communauté internationale, en particulier les pays de la région et l’Organisation de la coopération islamique, à prendre des mesures immédiates et efficaces pour stopper les agressions israéliennes, mettre fin à l’impunité de ce régime et le tenir responsable de ses violations flagrantes des lois internationales, de ses attaques répétées contre les pays de la région et de la poursuite de la campagne génocidaire israélienne dans les territoires occupés de la Palestine.