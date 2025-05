L'Iran appelle à une condamnation mondiale des menaces proférées par Trump

Majid Takht-Ravanchi a tenu ces propos ce jeudi 3 avril 2025 lors de la réunion des vice-ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, organisée par le ministère russe des Affaires étrangères à Moscou.

Lors de cette rencontre, il a dénoncé la récente menace du président américain de recourir à la force contre l’Iran, qualifiant ces déclarations de dangereuses et contraires aux principes fondamentaux du droit international et à la Charte des Nations unies, qui interdisent l'usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États.

Rappelant que l’Iran a saisi le Conseil de sécurité des Nations unies afin que ces menaces soient condamnées, il a également exhorté l'Organisation de coopération de Shanghai à adopter une position similaire pour dénoncer cette approche des États-Unis et œuvrer ainsi à la préservation de la paix et de la sécurité internationales.