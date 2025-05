Pezeshkian : Si les musulmans sont unis, les ennemis ne pourront opprimer aucune nation musulmane

De son côté, le président du Conseil politique suprême du Yémen a, à son tour, adressé ses félicitations à Pezeshkian, au peuple iranien et au Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, à l’occasion de l’Aïd al-Fitr. Il a souligné que les positions de la République islamique d’Iran en faveur de l’unité islamique sont véritablement une source de fierté. « Si les pays musulmans se concentrent sur leurs points communs et restent unis et solidaires, les puissances hégémoniques ne pourront pas les opprimer et les attaquer un par un », a-t-il affirmé.