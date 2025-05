Iran: Nous ne sommes en guerre avec aucun pays, mais notre capacité de défense est à son plus haut niveau (Pezeshkian)

Le jeudi 4 avril 2025 (14 Farvardin 1404), lors d’un appel téléphonique avec Mohammed ben Salmane Al Saoud, prince héritier d’Arabie saoudite, Massoud Pezeshkian lui a adressé ses félicitations pour l’Aïd al-Fitr (Fête de Rupture et de la fin du Ramadan 2025), ainsi qu’au roi et au peuple saoudiens. Il a souligné que le mois sacré du Ramadan est une occasion de rappeler les valeurs communes des musulmans, notamment le Coran et les rites de ce mois béni. Selon lui, les pays islamiques peuvent, en renforçant leur unité et leur cohésion, assurer la paix, la sécurité et le progrès au plus haut niveau pour eux-mêmes et pour la région.

Le président iranien a affirmé que si les musulmans s’unissent, ils pourront empêcher l’injustice et les crimes commis contre certaines nations islamiques, notamment la Palestine et le peuple de Gaza. Il s’est dit convaincu qu’une coopération entre pays islamiques permettrait d’assurer de manière optimale la sécurité et la prospérité de la région.

Pezeshkian a salué les propos et les positions du prince héritier saoudien en faveur de la coopération et de la cohésion entre les nations musulmanes et les pays voisins. Il a souligné : « Comme vous l’avez dit, si les pays islamiques s’unissent, ils pourront mettre fin aux crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Gaza, instaurer la stabilité et la tranquillité, et œuvrer pour un développement accru de la région. »

Le président iranien a également réagi à une autre partie des déclarations du prince héritier en précisant que la République islamique d'Iran n’a jamais cherché la guerre ou les conflits. Il a affirmé que l’usage non pacifique de l’énergie nucléaire n’a aucune place dans la doctrine sécuritaire et défensive de l’Iran, et que les activités nucléaires du pays peuvent, comme par le passé, être entièrement vérifiées.

Pezeshkian a réaffirmé que l’Iran est prêt à dialoguer et à interagir pour apaiser certaines tensions, dans un cadre respectant les intérêts et la réciprocité. Il a conclu : « Nous ne cherchons la guerre avec aucun pays, mais nous ne doutons pas de notre capacité à nous défendre, et notre niveau de préparation et de puissance défensive est à son maximum. »

De son côté, le prince héritier d’Arabie saoudite a adressé ses félicitations pour l’Aïd al-Fitr au président iranien et au peuple iranien. Il a salué les positions de Pezeshkian en faveur du renforcement de la cohésion entre les pays musulmans et a exprimé l’espoir que la poursuite du développement des relations bilatérales permettra d’obtenir davantage de résultats en matière de stabilité, de sécurité et de prospérité régionale.

Mohammed ben Salmane a également partagé son analyse de la situation régionale et du monde islamique. Il a affirmé que la coopération entre l’Iran, l’Arabie saoudite et d’autres pays de la région pourrait contribuer efficacement à renforcer la stabilité et la paix. Il a ajouté que l’Arabie saoudite est prête à jouer un rôle pour atténuer toute forme de tension et d’insécurité dans la région.