Condamnation de l’instrumentalisation des mécanismes des droits de l’homme par l’Allemagne et le Royaume-Uni contre l’Iran

Il a condamné l’initiative de ces deux pays visant à mener l’adoption d’une résolution anti-iranienne au sein du Conseil des droits de l’homme et a qualifié son contenu de dénué de toute valeur et légitimité juridique, en raison des intentions malveillantes de ses instigateurs et du caractère fallacieux des allégations qui y sont avancées.

Le porte-parole du ministère a rappelé l’attitude ambigue et sélective du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Canada et des autres initiateurs et soutiens de cette résolution au cours des deux dernières années, en ce qui concerne les nombreuses violations des droits de l’homme en Asie occidentale, notamment le génocide menée par Israël contre les Palestiniens à Gaza et les crimes du régime d'apartheid sioniste contre les peuples du Liban et de la Syrie.

Il a souligné que ni le Royaume-Uni, qui figure parmi les plus grands soutiens politiques, financiers et militaires d’Israël, et dont le ministre des Affaires étrangères estime que prouver un génocide à Gaza nécessiterait « des millions de morts », ni l’Allemagne, qui est le deuxième fournisseur d’armes utilisées dans la campagne génocidaire israélienne, et dont la ministre des Affaires étrangères a ouvertement justifié le massacre d’enfants et de femmes palestiniens innocents, n’ont la moindre légitimité morale pour donner des leçons sur les droits de l’homme.

Baghaï a insisté sur le fait que la République islamique d’Iran, en tant que régime issu d’une révolution populaire, tire son existence et son autorité du soutien de son peuple et ne ménage aucun effort pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, notamment en mettant en place des lois et réglementations adaptées ainsi que des procédures judiciaires appropriées pour identifier et remédier aux violations des droits fondamentaux.

Il a également dénoncé l’instrumentalisation du Conseil des droits de l’homme par certains pays occidentaux, en particulier le Royaume-Uni et l’Allemagne, pour imposer leur vision politique à l’Iran. Cette manipulation, selon lui, porte atteinte à la crédibilité du Conseil et perturbe les dynamiques de coopération et de synergie entre les nations en matière de droits de l’homme.

Enfin, il a adressé un message clair à Londres, Berlin et aux autres instigateurs occidentaux de cette résolution : s’ils veulent prouver leur sincérité quant à leurs préoccupations concernant la situation des droits de l’homme en Iran, ils doivent cesser de suivre aveuglément les États-Unis dans l’imposition de sanctions illégales et inhumaines contre le peuple iranien, des sanctions qui constituent à elles seules un crime contre l’humanité.