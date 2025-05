Les forces armées yéménites ont mené une attaque de représailles contre des navires de guerre américains en mer Rouge

Le porte-parole de l'armée, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré vendredi que l'armée du pays avait pris pour cible « des navires de guerre hostiles en mer Rouge, notamment le porte-avions américain [USS Harry S.] Truman, avec un certain nombre de missiles de croisière et de drones », en réponse aux frappes américaines sur le Yémen.

Il a précisé que cette opération, « la deuxième au cours des dernières 24 heures », avait permis de déjouer deux attaques aériennes américaines prévues contre le Yémen.

Saree a souligné que le Yémen était prêt à faire face à toute escalade éventuelle et a promis que les opérations en faveur de la Palestine se poursuivraient jusqu'à la fin de la guerre d'Israël à Gaza.

« L'agresseur saura que le Grand Yémen ne peut être brisé ou abandonné, et qu'il n'abandonnera pas ses devoirs religieux, moraux et humains envers le peuple palestinien opprimé, quelles que soient les répercussions et les résultats », a-t-il déclaré, soulignant que « la victoire appartiendra au Yémen, si Dieu le veut ».