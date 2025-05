La force de défense aérienne donnera une réponse écrasante à toute audace (général iranien)

Le général de brigade Alireza Sabahifard, commandant du quartier général conjoint de la défense aérienne Khatam al-Anbiya, ainsi que le général de division Amirali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, se sont rendus dans la région de défense aérienne du sud-est (Martyrs du golfe Persique). Lors de la visite, ils ont inspecté divers sites et unités stationnées sur les îles, et ont évalué opérationnellement et stratégiquement les capacités défensives et la puissance de combat de cette région.

Le commandant du quartier général conjoint de la défense aérienne Khatam al-Anbiya a déclaré : « La paix et la sécurité dans la région du golfe Persique et du sud-est du pays ont été assurées grâce à la vigilance et au patriotisme exemplaire des spécialistes de cette région. »

Il a ajouté : « La mission des forces armées est d’apporter la tranquillité à l’ensemble du territoire de notre nation. Aujourd’hui, la force de défense aérienne de l’armée est à son plus haut niveau de préparation, et les ennemis en sont certainement conscients, ce qui les empêche d’oser toute violation. »

« L’unité et la solidarité au sein des forces armées garantissent la sérénité du guide suprême, du peuple de notre pays, et en même temps, inspirent crainte et inquiétude dans le cœur des ennemis. », a conclu le général Sabahifard.