Téhéran salue la signature d'un accord frontalier entre le Tadjikistan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaeil Baghaï, a salué, vendredi, l'accord comme un « pas important vers le respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale » des trois pays d'Asie centrale. Il a ajouté que cet accord permettrait également d'instaurer la confiance et de consolider la paix et la stabilité en Asie centrale.

Le porte-parole a réaffirmé que la position de principe de l'Iran est de soutenir les efforts et les initiatives des pays d'Asie centrale visant à résoudre les différends frontaliers par des moyens pacifiques et à améliorer la convergence intrarégionale.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a exprimé l'espoir que le pacte trilatéral garantirait une paix et une stabilité durables dans la région, préparerait le terrain pour une compréhension et une coopération accrues dans divers domaines et développerait la coopération économique entre les pays de la région.