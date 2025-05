Corruption en France : l’ancienne Première ministre accusée dans l’affaire de la Tour Triangle

La tour Triangle est plantée au Parc des expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de la capitale française.

Haute de 180 mètres, la Tour Triangle est un bâtiment de luxe d’un coût de 670 millions d’euros. Ce gratte-ciel de 42 étages, essentiellement des bureaux et des chambres d’hôtels, est un projet mené à l’origine par Élisabeth Borne et Anne Hidalgo, qui à l’époque se trouvait être la première adjointe à l’urbanisme. La construction de la tour a commencé en 2022 et sera terminée en 2026, rapporte l’Humanité.

Le Conseil de Paris s’est prononcé contre le projet de tour Triangle. Mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec la coopération de Borne, agit pour autoriser ce méga-projet contesté par les Parisiens.

Concernant Élisabeth Borne, des mails révélés par Le Canard enchaîné affirment sa responsabilité dans le dossier. En aval d’une réunion avec la chambre de commerce et d’industrie de la région Île-de-France, Élisabeth Borne a envoyé à quatre hauts fonctionnaires de la Ville de Paris ce qui ressemble à des consignes qu’elle aurait elle-même reçues de Bertrand Julien-Laferrière, directeur du développement d’Unibail-Rodamco. Dans ces mails on peut lire : « Éviter de donner l’impression qu’on s’est concertés entre nous avant cette rencontre » ou encore « éviter de dire ”on s’est mis d’accord avec Unibail”, mais dire plutôt ”nous avons déjà expliqué tout cela à Viparis” ».

Le site du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, qui appartient à la ville de Paris, est alors concédé à la société Viparis, filiale du groupe Unibail-Rodamco. Le soupçon de favoritisme repose sur le fait que la Ville de Paris, dirigée alors par Bertrand Delanoë, avait résilié le contrat de concession d’exploitation attribué à Viparis pour le lui confier à nouveau par la suite via un bail de 50 ans.

La finalité : éviter à Viparis de s’acquitter du droit d’entrée de 263 millions d’euros demandé aux candidats de l’appel d’offres. Le bureau d’Anne Hidalgo avait été perquisitionné en juillet 2022 dans le cadre de cette affaire.

En clair, la Municipalité attribue à Viparis un nouveau contrat d'exploitation des installations, juste après avoir résilié sa concession par anticipation. De ce fait, la Ville de Paris s'est privée d'une ressource nette, tout en faussant la concurrence pour l'attribution du nouveau contrat.

Une enquête préliminaire avait été ouverte par le Parquet national financier (PNF) en juin 2021 pour favoritisme suite à un signalement à la justice réalisé par Rachida Dati, l'ennemie politique de Mme Hidalgo. Une plainte avait été également déposée par l’association anti-corruption, Anticor en février 2021.

Le projet parisien sera réalisé par la société internationale Herzog & de Meuron, à l’origine des grands projets comme le stade Allianz Arena.

Le Triangle deviendrait le troisième plus haut bâtiment de la ville de Paris, derrière la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel.