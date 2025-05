Pourquoi Trump a imposé des droits de douane plus élevés à Israël qu'à l'Iran ?

En Israël, les droits de douane entraîneront un gel des embauches, une hausse des coûts et d'autres perturbations économiques, rapporte le Jerusalem Post. « Nous allons tous en ressentir les conséquences », a déclaré Ron Tomer, président de l'Association des fabricants d'Israël, lors d'une interview radiophonique jeudi, selon le Wall Street Journal . Il a ajouté que ces droits de douane étaient perçus comme un « abandon par un ami ».

Tel Aviv impose les droits de douane de 33% aux produits américains.

Les États-Unis sont le premier partenaire commercial d'Israël. Les échanges bilatéraux (importations et exportations) entre Israël et les États-Unis se sont élevés à environ 37 milliards de dollars en 2024. Les exportations israéliennes de biens vers les États-Unis, qui comprennent des diamants, des machines, des appareils optiques, des médicaments, des produits pharmaceutiques et des équipements électroniques, ont dépassé 22 milliards de dollars l'année dernière.

Dans la liste des droits de douane de Trump, le tarif le plus bas est de 10 %.

Pour découvrir la raison, il faut considérer la différence dans le volume des échanges commerciaux.

Selon la base de données COMTRADE des Nations Unies sur le commerce international, les exportations américaines vers l'Iran se sont élevées à 90,85 millions de dollars américains en 2024.

Les exportations iraniennes vers les États-Unis en 2024 ont été de 85 tonnes d'une valeur de 180 000 dollars, ce qui est lié aux exportations directes vers les États-Unis sans considérer les exportations via des pays intermédiaires.