Protestation des employés de Microsoft contre le soutien de l'entreprise au régime israélien

Cette protestation fait suite à des rapports faisant état de l'utilisation par Israël des modèles d'intelligence artificielle de Microsoft pour améliorer la précision des bombardements à Gaza. Les manifestants pro-palestiniens ont interrompu la cérémonie en raison de ce soutien.

La protestation a commencé ce vendredi 4 avril, alors que Mustafa Suleiman, directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft, était en train de présenter des mises à jour et des perspectives à long terme sur ce sujet. À ce moment-là, Ibtahal Abousaad, une employée de l'entreprise, s'est dirigée vers la scène en criant : « Mustafa, honte à toi. » Suleiman a alors interrompu son discours.

Tout en criant, Abousaad a ajouté : « Vous prétendez vous soucier de l'intelligence artificielle, mais vous vendez des armes basées sur l'IA à l'armée israélienne. Cinquante mille personnes sont mortes, et Microsoft renforce ce génocide dans notre région. »

Abousaad a conclu en disant : « Les mains de Suleiman et de toute Microsoft sont souillées de sang. »

L'agence Associated Press a rapporté plus tôt cette année que les modèles d'IA de Microsoft et de la société OpenAI ont été utilisés par Israël dans le cadre de son programme militaire pour sélectionner des cibles lors des bombardements à Gaza et au Liban.