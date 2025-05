Démystification du mensonge de Trump concernant les frappes contre les forces d'Ansarallah du Yémen + vidéo

Donald Trump, en publiant la vidéo sur le réseau social Truth Social, a prétendu que la vidéo montrait des frappes contre un groupe de forces d'Ansarallah au Yémen. Il a écrit : « Ces Houthis (Ansarallah du Yémen) se sont réunis pour préparer l'attaque. Oh, il n'y aura plus d'attaque de la part de ces Houthis ! Ils ne couleront plus jamais nos navires ! »

Cette vidéo a suscité des réactions de la part des médias et des responsables yéménites, qui ont démenti les déclarations de Trump. Selon ces sources, la vidéo diffusée par Trump faisait référence à une attaque contre un rassemblement de membres de tribus yéménites célébrant l'Aïd al-Fitr.

Ahmed Hassan Zaid, un responsable du mouvement Ansarallah, a écrit dans un message sur le réseau social X : « Je suis désolé pour Trump… Il se vante même d'avoir bombardé un rassemblement de tribus yéménites pour l'Aïd al-Fitr et pense que cibler ces personnes mettra fin aux missiles yéménites. »

Il a ajouté, s'adressant à Trump et aux Américains : « Eh bien, si vous croyez vraiment ce que vous dites, envoyez vos navires commerciaux en mer Rouge. »