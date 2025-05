Nous ne serons pas les initiateurs de la guerre, mais préparés pour toute guerre (Général Salami)

Le général de corps d'armée Hossein Salami, ce samedi 5 avril 2025, a déclaré devant les commandants et directeurs du QG du CGRI : « L'ennemi est venu avec toute sa puissance pour soumettre et détruire, pense-t-il, notre dignité, notre identité, l'Islam et la Wilayah (gouvernance spirituelle), mais il ne pourra pas y parvenir. »

Le commandant en chef du CGRI a ajouté que l'histoire de Gaza est « la plus incroyable de l'histoire », soulignant que des habitants, dans une étroite bande de terre complètement assiégée, sans eau ni nourriture, sous un feu implacable de l'ennemi, lisent le Coran, portent le hijab complet, prononcent les deux témoignages de foi (Shahada) et résistent sans jamais céder à l'ennemi. Cette bataille est un véritable combat de la foi contre toutes les armes et équipements modernes du monde.

Le général Salami a évoqué la résistance d'autres fronts comme le Yémen, le Hezbollah au Liban et la résistance en Irak, affirmant que ces groupes résistent de la même manière. « Si nous pensons que face à ce vaste et diabolique front, il ne devrait rien arriver à notre parti, à la Palestine ou à nous, cela ne correspond pas à la logique de la guerre », a-t-il ajouté.

Concernant la confrontation récente avec le régime israélien et l'opération "Promesse franche, le commandant en chef du CGRI a décrit ce face-à-face comme une « véritable guerre », une lutte pour la survie et un affrontement entre deux entités opposées. Il a précisé que l'opération "Promesse franche" avait démontré la grandeur de l'Islam, affirmant fièrement que les musulmans ne se sont jamais rendus.

Il a également abordé la situation du front de la Résistance, précisant que si la Résistance avait été affaiblie, l'ennemi ne se serait pas arrêté au Liban, n’aurait pas accepté de cessez-le-feu à Gaza, et le Hezbollah ne serait pas resté aussi fort. « Le Yémen, malgré les bombardements incessants, continue de résister, et même les Américains ont reconnu l'inefficacité de leurs frappes aériennes. C’est un cul-de-sac pour l'ennemi », a-t-il expliqué.

Le général Salami a souligné que l'ennemi, s'appuyant sur des hypothèses erronées concernant la faiblesse du pouvoir de dissuasion de l'Iran, tente de nous placer devant deux options : la confrontation ou l'acceptation des conditions de l'ennemi. « Nous sommes les Gardiens de la Révolution islamique. Notre patrie est celle du jihad. Nous avons été façonnés pour de grandes batailles et pour vaincre les ennemis puissants. Nous avons appris de l'Achoura et nous en sommes les élèves, même si l'Achoura ne sera jamais répétée. »

En ce qui concerne la vulnérabilité de l'ennemi, il a affirmé : « Notre ennemi est étendu sur toute la terre et il est à portée de tir partout. Le régime israélien est comme une table de banquet devant nous à la portée. Nous avons appris les formules pour le vaincre, et nous les avons intégrées dans tous nos systèmes d'armement et d’équipement. Nous avons le logiciel et le matériel pour défaire ce régime, malgré le soutien total des États-Unis. »

Il a insisté : « Nous ne craignons pas la guerre. Nous ne serons pas les initiateurs de la guerre, mais nous sommes prêts pour toute guerre potentielle. Notre soif de jihad pour défendre l’existence, l’identité et l’intégrité est une vérité dans nos forces armées et notre peuple. Nous sommes prêts à toute situation, qu’il s’agisse d’opérations psychologiques ou d’action militaire de l'ennemi, mais nous ne ferons jamais un pas en arrière face à l'ennemi. »

Le général Salami a conclu en affirmant que le front de la Résistance est en plein essor : « L'ennemi est incapable de la combattre. La Résistance n’a même pas encore déployé tout son potentiel, elle reste prudente quant à l’extension du champ de bataille. Mais ses mains une fois libérées, l'étendue et l’intensité du conflit dépasseront l'imagination de l'ennemi. »